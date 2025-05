Vera Duarte, PSD, disse ser “inequívoca” a aproximação do Governo Regional às vítimas de violência doméstica, considerando ser um “trabalho transversal”.

A deputada social-democrata considerou que temos “todos de continuar a aprofundar esta missão”.

”Com que medidas podemos contar neste mandato para que as vítimas de violência doméstica vejam reforçadas a sua proteção e a sua autonomização?”, questionou Vera Duarte.

O Parlamento Regional da Madeira entra hoje no último dia de discussão do Programa de Governo para o período 2025-2029, com a votação final do documento agendada para esta tarde, conforme estabelece o regimento da Assembleia Legislativa.