Incêndios: Reabertos alguns percursos pedestres na zona dos picos do Areeiro e Ruivo

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza da Madeira reabriu hoje, de forma condicionada, alguns percursos pedestres na zona do Pico do Areeiro e do Pico Ruivo, após terem sido encerrados devido ao incêndio que atingiu a ilha.

A partir de hoje, a vereda do Areeiro, que faz a ligação ao Pico Ruivo, num trajeto de sete quilómetros, está transitável desde o Pico do Areeiro até ao Miradouro da Pedra Rija, numa extensão de 1,2 quilómetros, indicou o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), em comunicado.

A vereda da Ilha, no concelho de Santana, foi também parcialmente reaberta, entre a Casa de Abrigo do Pico Ruivo e a Ilha.

O IFCN refere ainda que, na vereda do Pico Ruivo, o percurso passa a estar transitável desde a Achada do Teixeira até à Casa de Abrigo do Pico Ruivo, numa extensão de 2,4 quilómetros.

O acesso até ao cume do Pico Ruivo mantém-se encerrado, sendo possível circular apenas até à Casa de Abrigo.

“O IFCN alerta para a importância de respeitar as barreiras e sinalizações instaladas nos referidos percursos, porque a instabilidade geológica que se verifica presentemente nos locais encerrados pode colocar em risco a própria vida de quem ultrapassar as barreiras, assim como daqueles que terão de prestar o socorro”, lê-se na nota.