Incêndios: Plano Regional de Emergência e Proteção Civil desativado na terça-feira

O Plano Regional de Emergência e Proteção Civil da Madeira vai deixar de vigorar na terça-feira com o fim da situação de calamidade, enquanto o município da Ponta do Sol desativou hoje o plano municipal após a extinção do incêndio.

Segundo adiantou à agência Lusa fonte oficial do Serviço Regional de Proteção Civil, o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região (PREPCRAM) vai ser “desativado automaticamente” na terça-feira com o fim da vigência da declaração de situação de calamidade.

O plano regional de emergência tinha sido ativado em 17 de agosto.

Já o município da Ponta do Sol (o último a registar um foco de incêndio ativo), numa nota enviada às redações, informa que o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil já foi desativado, uma vez que o fogo foi controlado e a situação de alerta revogada.

O incêndio rural na ilha da Madeira deflagrou em 14 de agosto nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana.

Hoje, a proteção civil regional indicou que o fogo “está totalmente extinto”.

Relativamente aos outros concelhos afetados pelo fogo, o presidente da autarquia de Câmara de Lobos, Leonel Silva, revelou à agência Lusa que o plano municipal de emergência vai manter-se por mais quinze dias, mas “apenas circunscrito à zona da Fajã das Galinhas”.

O autarca realçou que aquela fajã continua a registar uma situação crítica devido à “perigosidade” da escarpa, insistindo na “necessidade de realojar” os habitantes da zona.

Já o presidente da Câmara da Ribeira Brava avançou que a autarquia vai aguardar pela desativação do PREPCRAM para revogar o plano municipal.

O município de Santana não ativou o plano de emergência.

Em 20 de agosto, Câmara da Ponta do Sol anunciou a ativação do Plano Municipal de Emergência devido ao incêndio rural na ilha da Madeira, seguindo a decisão que já tinha sido adotada pelas autarquias da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos.