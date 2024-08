António Nunes, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, em declarações à rádio JM-FM, dá conta de que o incêndio da Lombada, na Ponta do Sol, está, neste momento “controlado”, mas, por outro lado, no Pico Ruivo existem diversos focos dispersos, alguns em zonas de difícil acesso.

Neste sentido, o helicóptero continua a sobrevoar a área da cordilheira, para “tentar domar os fogos”, bem como os profissionais que se encontram no terreno.

A chegada de mais 60 operacionais do Continente está prevista para às 16 horas de hoje.

“Na zona do Ponta do Sol os trabalhos correm de forma favorável, esperamos dentro de umas horas ter boas notícias”, reitera António Nunes, acrescentando que, quanto ao Curral das Freiras “nenhuma habitação foi atingida”, ao contrário do que havia sido especulado, pelo que “se aconteceu terá sido em algum palheiro”.