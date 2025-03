Uma Equipa de Intervenção e Reforço em Incêndios Florestais das ilhas Canárias esteve na Região, durante quatro dias, no quadro de um intercâmbio que promoveu a troca de conhecimentos e experiências na área de gestão e proteção dos espaços florestais, tendo os seus elementos participado em diversas atividades em estreita colaboração com os Sapadores Florestais da Região.

“Os trabalhos, com uma elevada componente prática, incidiram na aplicação de diferentes ações de silvicultura preventiva aplicadas no território, na análise de áreas ardidas, e na troca de experiências de metodologias a aplicar”, segundo informou a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através de comunicado.

“Este intercâmbio foi importante no aperfeiçoamento de técnicas e metodologias aplicadas à redução do risco de incêndios e segue a senda de anteriores trocas de conhecimentos realizadas no passado e que envolveu a ida dos Sapadores Florestais da Madeira e técnicos do IFCN à ilha de La Palma, lê-se na mesma nota, a qual precisa que os “trabalhos foram preparados e orientados pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), IP-RAM”.

Para o presidente do IFCAN, Manuel Filipe, o intercâmbio pode ser resumido com um “balanço muito positivo”, já que “serviu essencialmente para o fortalecimento das capacidades operacionais e a criação de sinergias entre regiões com desafios semelhantes na gestão dos espaços florestais”.

“A troca de experiências entre equipas com formação especializada representa um passo significativo para a melhoria das estratégias de prevenção e intervenção em incêndios florestais, reforçando o compromisso conjunto na proteção das florestas e na segurança das populações”, destacou o responsável, citado no comunicado.