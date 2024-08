Incêndios: Câmara da Ponta do Sol agradece a todas as entidades que colaboraram

A Câmara Municipal da Ponta do Sol emitiu esta tarde um comunicado a expressar “profundo agradecimento a todos os operacionais que estiveram no terreno no combate aos incêndios que deflagraram durante 7 dias no concelho”.

“O nosso sincero agradecimento pelo empenho e esforço de todos os Bombeiros das várias Corporações da Região, aos elementos da Força Conjunta Nacional (ANEPC, FEPC, GIPS/GNR, FSB, Bombeiros Nacionais e Bombeiros Açores), elementos da Proteção Civil Regional, GNR, PSP, trabalhadores do Município e a todos aqueles que contribuíram para evitar a progressão das chamas e garantir a segurança da população”, lê-se no comunicado enviado ao JM.

De igual modo, a autarquia, liderada pela socialista Célia Pessegueiro faz um “agradecimento especial às entidades que colaboraram (através de doações ou apoio logístico), as quais demonstraram um grande e verdadeiro espírito de comunidade”.

Segue-se uma lista de entidades particulares, cujo apoio a Câmara Municipal também salienta e agradece, nomeadamente: ALSAP – Associação de Luso Sul Africana de Portugal; Bearded Madeira Tour; Cristina Chá Chá; Enotel Sunset Bay; Estalagem da Ponta do Sol; Madeira Expats; Meu Super Canhas; Perfection MotorSports; restaurantes ‘Dos Amigos’, ‘Estação 8’ e ‘Moreia’ e Signature Networks.

“Um agradecimento também muito sentido a todos os populares, e foram muitos, que nos ajudaram no terreno. A resiliência, o espírito de união e a capacidade de superação foram, sem dúvida, o que nos marcou durante estes dias no terreno, onde o espírito solidário sobressaiu e foi fundamental para superar as adversidades. A todos, o nosso muito obrigado pela coragem, dedicação e solidariedade demonstradas”, sublinha a autarca Célia Pessegueiro.