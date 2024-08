A Câmara Municipal da Calheta, face aos incêndios e à má qualidade do ar, aconselha a população mais vulnerável, nomeadamente pessoas com problemas respiratórios, idosos e crianças, que, na medida do possível, se mantenham nas suas habitações.

Em comunicado, a autarquia liderada por Carlos Teles pede ainda a colaboração de todos para a poupança de água, tentando reduzir o seu consumo ao mínimo indispensável.