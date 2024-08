O ADN, em comunicado assinado por Miguel Pita, critica o comportamento do Governo Regional da Madeira, particularmente do presidente Miguel Albuquerque e do Secretário da Saúde e responsável pela Proteção Civil, Pedro Ramos, que a seu ver “revela uma chocante falta de liderança e responsabilidade”.

“Enquanto a ilha da Madeira enfrenta um dos piores incêndios dos últimos anos, com casas em risco e vidas em perigo, os principais responsáveis políticos escolhem refugiar-se na segurança da ilha do Porto Santo, aproveitando banhos de sol, em vez de estarem onde são mais necessários: na linha da frente, a coordenar os esforços para proteger os cidadãos e os seus bens”, acusa Miguel Pita.

Para o líder do ADN este comportamento “lembra o infame comandante do Costa Concordia, que foi o primeiro a abandonar o navio enquanto este afundava, deixando os passageiros à sua sorte. Assim como no caso do comandante, é inaceitável que as figuras que deveriam ser as primeiras a agir em momentos de crise sejam as primeiras a fugir, remeterem responsabilidades para outros ou simplesmente ignorarem a gravidade da situação”.

O ADN refere, ainda, que a Madeira, nesta crise, “parece estar em autogestão, mas uma autogestão caótica, como um bufê sem empregados, onde tudo está disponível mas nada funciona corretamente”. “A população é deixada à mercê de si mesma, sem a liderança firme que deveria emanar do governo regional. Quando mais se precisa de uma direção clara e de uma resposta coordenada, o que se vê é o vazio de uma liderança que abandonou o barco, deixando a ilha à deriva”, acrescenta.

Miguel Pita expressa, também, que “contrariamente ao que Miguel Albuquerque afirma”, a crítica “não é um aproveitamento político por parte da oposição”. “Trata-se de um legítimo chamado à responsabilidade”, considera.

O partido vinca que o povo da Madeira “merece mais do que líderes que fogem ao seu dever em momentos de crise”. “Merece líderes que estejam ao seu lado, que enfrentem os desafios de frente, e que demonstrem, com ações e não palavras, que estão comprometidos com o bem-estar da Região e da sua gente”.

“É imperativo que Miguel Albuquerque e Pedro Ramos sejam chamados a prestar contas pelo seu comportamento inaceitável, que é um verdadeiro insulto aos cidadãos que confiaram neles para liderar e proteger a Madeira”, remata Miguel Pita.