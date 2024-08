O incêndio na Serra de Água está em fase de rescaldo, mas ainda há quatro fogos ativos no concelho, sendo o “mais preocupante” o que deflagra entre a zona da Furna e Ribeira da Tabua.

As chamas “vêm a descer em direção às habitações”, adiantou ao JM o vereador da Câmara Municipal da Ribeira Brava Paulo Andrade, lembrando que na Furna existem 70 habitantes e na Ribeira da Tabua cerca de 100.

No entanto, Paulo Andrade destacou o facto de a temperatura e o vento terem diminuído, o que faz com que as chamas avancem mais lentamente.

No município também lavra ainda um incêndio no Campanário, onde se encontram cerca de duas dezenas de operacionais e três veículos de combate.

À população, o vereador aconselha, especialmente aos idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, que, no caso das chamas se aproximarem das suas casas, se desloquem para casas de familiares ou para o pavilhão Luís Mendes, na Ribeira Brava, que continua aberto com todas as condições para receber os visitantes.