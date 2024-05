Após uma noite eleitoral que resultou na vitória de Miguel Albuquerque sem maioria absoluta, as eleições na Madeira foram, de facto, destaque na larga maioria da imprensa nacional.

O Público noticia que o “PSD resiste na Madeira mas volta a precisar de ajuda para governar”. Por seu turno, o Correio da Manhã frisa a “Instabilidade na Madeira” e escreve que “Albuquerque ganha sem maioria absoluta”.

Já o Jornal de Notícias sublinha esta segunda-feira que a “Vitória magra do PSD deixa Madeira num impasse”. O Jornal Económico diz que “Albuquerque vence sem maioria na Madeira e JPP decisivo no futuro governo”. Também o Diário fala que “Albuquerque ganha com o pior resultado de sempre do PSD e Madeira entra numa era de incerteza”.

Veja a seleção de algumas das capas que preparámos para si: