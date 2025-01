Um grupo de moradores do Imaculado Coração de Maria, incluindo elementos da Universidade Sénior, da Casa do Povo e outros populares, participou, na tarde desta quinta-feira, numa celebração do ‘Varrer dos Armários’ no Centro Social e Paroquial da Graça, em Santo António.

A iniciativa, que contou também com o apoio da Associação Xarabanda, reuniu cerca de 36 idosos que frequentam o Centro de Convívio, para além de algumas crianças do infantário gerido pela instituição.

Munidos de vassouras, aventais e instrumentos musicais, os participantes alegraram o ambiente com cânticos tradicionais alusivos ao Santo Amaro e não só, proporcionando uma tarde diferente e muito especial aos utentes.

A comitiva foi liderada pelo presidente da Junta, Pedro Araújo, que destacou “a responsabilidade social da Junta e dos seus parceiros”, sublinhando ainda o caráter intergeracional da iniciativa e a importância de preservar as tradições.

Janete Costa, assistente social do Centro Social e Paroquial da Graça e residente no Imaculado, agradeceu à Junta pela disponibilidade, destacando a enorme alegria que o momento trouxe aos idosos e às crianças.

A Junta dará continuidade a esta tradição no próximo sábado, com o ‘Varrer dos Armários’ na freguesia, numa celebração aberta a todos, com início às 18h00 no Jardim de Santa Luzia, ponto de partida para um percurso animado pelos estabelecimentos comerciais.