A Junta do Imaculado Coração de Maria vai promover a fase de inquérito para o seu I Diagnóstico Social da Freguesia, que deverá decorrer entre o final de julho e setembro do ano em curso.

Com o objetivo de sensibilizar a população para participar nesta pesquisa e incrementar ao máximo a taxa de participação, a Junta de Freguesia vai recrutar voluntários ao abrigo do Regulamento da Bolsa de Voluntariado.Esta colaboração prevê ainda formação para as funções a desempenhar, sendo estas reconhecidas em termos curriculares, enquanto membros de apoio à equipa de realização deste Diagnóstico, na apresentação do documento, prevista para o primeiro trimestre de 2025.

O Diagnóstico pretende conhecer mais sobre a realidade da freguesia, no sentido de orientar as políticas públicas, servir as instituições locais, o empreendedorismo social, e fundamentar a tomada de decisão dos profissionais que trabalham com a população do Imaculado.

Além dos voluntários, a Junta de Freguesia tem também tido colaboração de todas as entidades com missão na freguesia, através de reuniões de trabalho realizadas tendo em vista o Diagnóstico.Note-se que o Inquérito Social da Freguesia estará disponível em www.jfimaculado.pt, mas também poderá ser respondido em papel, estando garantido o anonimato de todos os participantes.

Os interessados em colaborar com a Junta neste processo enquanto voluntários poderão contactar os serviços administrativos no seu horário de funcionamento ou remeter um email para geral@jfimaculado.pt .