A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e a Associação Monte de Amigos celebraram, na tarde desta quinta-feira, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, um protocolo de cooperação.

O acordo estabelece os termos de um apoio financeiro a ser disponibilizado pela Junta à Associação no âmbito da respetiva atividade, centrada nas causas sociais e na promoção da inclusão.

O protocolo foi assinado nas instalações da Associação Monte de Amigos pelos presidentes das duas entidades, Pedro Araújo e Margarida Moraes, depois de mais um “Encontro de Amigos”, promovido pela Associação.

Neste evento, foram partilhadas histórias emocionantes de utentes que, com o apoio da Associação, conseguiram recuperar a dignidade e reverter situações de vulnerabilidade, num sinal de esperança para quem está a viver momentos de maior dificuldade.

Presente no evento esteve Sílvia Ferreira, coordenadora do CASA Madeira, outra das instituições parceiras da Junta, mormente no projeto Casa Amiga Sénior, responsável pela entrega de refeições ao domicílio para apoiar idosos da freguesia em situação de necessidade.A propósito deste protocolo com a Monte de Amigos, Pedro Araújo afirmou que “o apoio financeiro às entidades sociais é fundamental para garantir que projetos desta natureza possam contribuir no combate à pobreza e à exclusão social.

”Relativamente à erradicação da pobreza, o autarca considera que “é um desafio que deve ser abordado através de uma combinação de estratégias que promovam a justiça social, o desenvolvimento económico e a igualdade de oportunidades”.