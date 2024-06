Imaculado celebra Dia da Criança com evento repleto de atividades e alegria

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria organizou, na manhã desta segunda-feira, um evento especial para assinalar o Dia da Criança, que teve como palco o Jardim de Santa Luzia.

O Festival ‘Dia da Criança’, que decorreu entre as 10 e as 12 horas, reuniu 120 crianças da pré-escolar e do 1.º ciclo da Escola Bartolomeu Perestrelo, proporcionando uma manhã repleta de animação.

As crianças participaram inicialmente num circuito com quatro estações, que incluíam dança, corrida de estafetas, contos infantis e um espaço para brincadeiras, promovendo a interação, a criatividade e a expressão motora.

Após essa primeira fase, todas as crianças desfrutaram de um lanche, seguido de um show de magia que encantou todos os presentes, sendo que, ao longo da manhã, houve ainda uma área dedicada a pinturas faciais.

O presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, acompanhado da vogal Elena Freitas, esteve presente durante todo o evento, inaugurando as atividades e acompanhando de perto a alegria das crianças.

A iniciativa contou ainda com a colaboração da Escola de Dança Sweetdancers, da professora Lídia Araújo nos contos infantis, do mágico Mago É Bom e da Associação de Teatro Amador do Livramento.

O final da atividade ficou marcada pela distribuição de balões a todas as crianças, encerrando-se esta manhã festiva com sorrisos e memórias inesquecíveis, numa verdadeira celebração da alegria dos mais pequenos.