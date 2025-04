O Jardim de Santa Luzia encheu-se de alegria, cor e sorrisos, na tarde deste sábado, com a segunda edição do evento ‘Viva as Crianças’, uma iniciativa da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria para assinalar o Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, marcou presença no evento, partilhando momentos de diversão com as crianças e reforçando, na sua breve intervenção, a importância de promover o respeito, o cuidado e o amor como pilares essenciais no crescimento de cada criança.