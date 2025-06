A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria vai apoiar o atleta local Miguel Abibe, campeão europeu de fisioculturismo na categoria Men’s Physique, que ambiciona agora apurar-se para o Campeonato Mundial da modalidade, a decorrer em outubro, nos Estados Unidos.

Além do seu percurso desportivo de elevado nível, Miguel Abibe é também militar da Marinha Portuguesa e tem conciliado a carreira profissional com uma exigente rotina de treinos, demonstrando um compromisso notável com o fisioculturismo.

O atleta procurou a Junta de Freguesia com um pedido de apoio, tendo em consideração os custos significativos associados à participação numa prova de dimensão mundial, que envolve deslocações internacionais, logística especializada e preparação técnica contínua.

Na sequência da solicitação, a Junta deliberou conceder um apoio institucional como forma de reconhecimento pelo mérito desportivo de Miguel Abibe, pela sua dedicação ao treino e pela capacidade de superação que tem demonstrado ao longo da sua carreira competitiva.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, reuniu-se pessoalmente com o atleta para formalizar os termos do apoio e reafirmar o compromisso da autarquia com o incentivo a talentos locais que contribuem para projetar positivamente o nome da freguesia em contextos além-fronteiras.

A Junta de Freguesia sublinha a sua convicção no papel transformador do desporto e reforça o orgulho em contribuir para que os sonhos e metas dos seus residentes ganhem força e se concretizem, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e o prestígio coletivo da freguesia.