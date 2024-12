Das novidades, destaque para o ‘Caminho Celestial das Tempestades’, no Cais do Funchal, descrita pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura como uma “instalação imersiva e inovadora, com recurso à tecnologia de realidade aumentada”. Ali, “os visitantes poderão ouvir, ver e interagir com a ajuda dos seus telemóveis e interações diretas. Neste caminho haverá ‘nuvens’ que mudam de cor, cortinas de luzes que imitarão a queda de chuva, ‘estrelas que brilham e até relâmpagos. No final do caminho estará um sol grandioso”, conforme a descrição da SRETC.

As iluminações de Natal já estão acesas, um momento assistido por milhares de pessoas, residentes e turistas, que se deslocaram à baixa do Funchal.

Isto sem esquecer – é impossível pela sua dimensão – a árvore de Natal interativa na Praça do Povo, com 30 metros, com “peças que simulam uma enorme pauta musical” no seu interior e com experiência de realidade aumentada.

Mas, se o Cais do Funchal e Praça do Povo contam com um dos quadros de iluminação mais originais e inovadores da quadra, outras ruas não ficam atrás na beleza das luzes e da interação com o visitante, com sensores de movimento e possibilidade de controlar as cores.

Por exemplo, na zona central do Funchal, na rua Fernão de Ornelas e zonas contíguas, assim como no Jardim Municipal, as iluminações inspiram-se na borboleta Cleópatra-da-Madeira, “uma espécie endémica da ilha que tem como característica singular o facto de ser luminosa e fluorescente”.