Decorreu hoje, entre as 15h e as 21h, a XX Edição do Dia do Emigrante, na freguesia da Ilha, com a seguinte programação. Foi celebrada uma missa pelos emigrantes na Igreja Paroquial daquela freguesia do concelho de Santana. Já no auditório da Casa do Povo, entidade que organizou o evento, teve lugar a entoação dos hinos por Mónica Ascensão e uma cerimónia oficial.