IL quer transformar Funchal numa referência de envelhecimento ativo

A Iniciativa Liberal defende que proporcionar um envelhecimento com dignidade “implica muito mais do que disponibilizar cuidados médicos, quando existem”.

“É ter acesso a atividades físicas, mentais e sociais. É poder continuar a aprender, ensinar, partilhar e participar. É ter serviços de proximidade, inovação tecnológica ao serviço da autonomia e oportunidades de integração na comunidade”, defende o partido

Segundo Sara Jardim, candidata da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal do Funchal, “a população sénior não é um fardo, é um ativo da cidade”.

“Cabe à política municipal criar condições para que os mais velhos se mantenham ligados, respeitados e incluídos. Envelhecer com liberdade significa viver com dignidade até ao fim”, afirma a candidata.

Neste sentido IL propõe medidas para “transformar o envelhecimento numa etapa plena de vida”:

- “Equipas móveis multidisciplinares para apoio domiciliário, acompanhando a saúde, o bem-estar e as necessidades sociais dos idosos mais isolados;

- “Um sistema municipal de sinalização de idosos em situação de isolamento, para garantir acompanhamento rápido e permanente e prevenir abandono;

- “’Smart Homes Sénior’: programa de apoio à adaptação das habitações dos idosos com sensores, tecnologia de teleassistência e soluções de prevenção de quedas;

- “Cedência de terrenos municipais para lares e residências assistidas, através de parcerias com privados e IPSS, garantindo maior oferta e qualidade;

- “Formação digital gratuita para idosos, promovendo inclusão e autonomia no acesso a serviços públicos, comunicações e atividades culturais online.

“Com estas medidas, temos uma meta clara e ambiciosa: apoiar milhares de idosos no concelho, reduzir em 25% os casos de isolamento sinalizados e transformar o Funchal numa referência de envelhecimento ativo, livre e digno”, dá conta a IL.

Para a Iniciativa Liberal, cuidar de quem envelhece é “também investir no futuro da cidade”.

“A experiência, a sabedoria e a participação dos mais velhos são essenciais para comunidades mais fortes e solidárias. Uma Câmara moderna não pode ignorar os seniores. Deve integrá-los, escutá-los e apoiar o seu papel ativo na sociedade”, acrescenta.

“Estas iniciativas têm base no programa da IL Madeira e podem ainda beneficiar de fundos europeus como o EU4Health e o Madeira 2030, garantindo sustentabilidade financeira e inovação ao serviço da comunidade. Haja vontade política, respeito pelos idosos e empenho no seu envelhecimento ativo”, conclui o partido.