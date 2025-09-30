IL quer transformar Funchal numa referência de envelhecimento ativo

A Iniciativa Liberal defende que proporcionar um envelhecimento com dignidade “implica muito mais do que disponibilizar cuidados médicos, quando existem”.
“É ter acesso a atividades físicas, mentais e sociais. É poder continuar a aprender, ensinar, partilhar e participar. É ter serviços de proximidade, inovação tecnológica ao serviço da autonomia e oportunidades de integração na comunidade”, defende o partido
Segundo Sara Jardim, candidata da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal do Funchal, “a população sénior não é um fardo, é um ativo da cidade”.
“Cabe à política municipal criar condições para que os mais velhos se mantenham ligados, respeitados e incluídos. Envelhecer com liberdade significa viver com dignidade até ao fim”, afirma a candidata.
Neste sentido IL propõe medidas para “transformar o envelhecimento numa etapa plena de vida”:
- “Equipas móveis multidisciplinares para apoio domiciliário, acompanhando a saúde, o bem-estar e as necessidades sociais dos idosos mais isolados;
- “Um sistema municipal de sinalização de idosos em situação de isolamento, para garantir acompanhamento rápido e permanente e prevenir abandono;
- “’Smart Homes Sénior’: programa de apoio à adaptação das habitações dos idosos com sensores, tecnologia de teleassistência e soluções de prevenção de quedas;
- “Cedência de terrenos municipais para lares e residências assistidas, através de parcerias com privados e IPSS, garantindo maior oferta e qualidade;
- “Formação digital gratuita para idosos, promovendo inclusão e autonomia no acesso a serviços públicos, comunicações e atividades culturais online.
“Com estas medidas, temos uma meta clara e ambiciosa: apoiar milhares de idosos no concelho, reduzir em 25% os casos de isolamento sinalizados e transformar o Funchal numa referência de envelhecimento ativo, livre e digno”, dá conta a IL.
Para a Iniciativa Liberal, cuidar de quem envelhece é “também investir no futuro da cidade”.
“A experiência, a sabedoria e a participação dos mais velhos são essenciais para comunidades mais fortes e solidárias. Uma Câmara moderna não pode ignorar os seniores. Deve integrá-los, escutá-los e apoiar o seu papel ativo na sociedade”, acrescenta.
“Estas iniciativas têm base no programa da IL Madeira e podem ainda beneficiar de fundos europeus como o EU4Health e o Madeira 2030, garantindo sustentabilidade financeira e inovação ao serviço da comunidade. Haja vontade política, respeito pelos idosos e empenho no seu envelhecimento ativo”, conclui o partido.
Há chavões que a direita radical portuguesa conseguiu instituir, usando a técnica que lhe é característica: mentir. Dizem que os partidos democratas em...
No artigo anterior com igual título pretendeu-se sensibilizar para a adopção consciente de um cão e das muitas implicações desta decisão. Mas há mais a...
DE LETRA E CAL
Confesso que, nos últimos anos, o mundo tem sido uma surpresa, mas pela negativa. Nunca perdi a capacidade de me espantar com o mundo, mas esta capacidade...
Estamos a poucas semanas das eleições autárquicas, marcadas para 12 de outubro, e volta a instalar-se a sensação de que as câmaras municipais se transformaram...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
Por um instante julguei reconhecer o tempo abatido sobre o meu corpo. Pude, no espaço de uma fresta muito íngreme, desejar o vapor de uma veia arrefecida,...
O Afeganistão em 2014 era um palco de tragédias em série. A pior delas? A segurança, ou melhor, a falta dela. Os talibãs, esses zelotas sanguinários, controlavam...
Casas.
O direito à casa saltou para o topo das prioridades das famílias, dos partidos, das instituições em geral.
É assim em qualquer concelho da Madeira....
Falar mal da Justiça é falar mal da nossa sociedade como um todo.
Porque a Justiça é sempre o reflexo de todos nós enquanto comunidade.
Por isso, temos...
Três temas para refletir neste início de Outono
Adivinha quem vem avisar
Anteontem, após o tremor de terra ao largo das Desertas, li na página da RTP um...
Liturgia é um complexo de actos cerimoniais, religiosos ou laicos, realizados a título de serviço público para, em determinadas circunstâncias, a estas...
A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando por um salário, mas os indivíduos mais ricos evitam salários completamente. Por quê? Porque os salários são limitados, enquanto...
Cinco pessoas morreram na sequência de um sismo de magnitude 6,9 que atingiu na noite de hoje (hora local) a região central das Filipinas, adiantou a polícia...
O Sporting de Braga denunciou hoje que o seu vice-presidente e administrador da SAD Hugo Vieira foi injuriado e agredido por elementos do Leixões no final...
Os EUA vão conhecer “provavelmente” uma paralisia orçamental dentro de algumas horas, pela primeira vez desde há seis anos, com cada campo político a responsabilizar...
O monarca Zulu reagiu contrariamente à decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul, que permite que os homens adotem os sobrenomes de suas esposas....
Um incêndio que deflagrou no passado dia 22, na parte sudoeste do Parque Nacional de Etosha, (sigla em inglês ENP) na República da Namíbia, atingiu proporções...
O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Reinaldo Teixeira, afirmou hoje que mantém conversações com o Governo sobre a venda de...
Um ligeiro de passageiros incendiou-se esta tarde na via rápida na zona de São Martinho, no sentido Câmara de Lobos - Funchal, logo após a subida de Santa...
A CDU realizou hoje uma vibrante iniciativa de campanha no Largo das Courelas, no Funchal, onde o candidato da CDU à Câmara Municipal, Ricardo Lume, deixou...
A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) apresentou esta terça-feira o Programa Autárquico 2025-2029 para a Câmara Municipal do Funchal, afirmando o partido,...
A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira defende políticas públicas transversais, envolvendo o Governo, municípios, instituições e toda a sociedade,...