IL quer que madeirenses tenham acesso a cuidados de saúde “a tempo e horas”

O candidato da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, afirmou, hoje, que “não é admissível” existirem, na Madeira, “mais de 45 mil pessoas a aguardar por uma vaga para uma consulta e ainda 18 mil doentes a aguardar por uma cirurgia”.

Lembrando que o sistema de saúde é um serviço da responsabilidade do Governo Regional, a Iniciativa Liberal responsabiliza o PSD Madeira por esta situação. “Existe capacidade instalada e disponibilidade no setor privado e social. Recursos que podem e devem ser utilizados para diminuir as listas de espera e garantir o acesso dos madeirenses a cuidados de saúde que precisam a tempo e horas. Uma medida acompanhada, inclusivamente, pelo PSD a nível nacional, no seu programa eleitoral.”

Para o cabeça de lista da Iniciativa Liberal o acesso aos cuidados de saúde é uma das “principais preocupações das pessoas com quem tem falado durante a campanha eleitoral”.

Gonçalo Maia Camelo afirma que “mais importante do que saber quem é o prestador desses cuidados: público, o setor privado ou o setor social é que todos estejam articulados para ajudar a melhorar a saúde dos portugueses, no Continente ou na Madeira”, recordando que esta medida faz parte do novo modelo de Sistema de Saúde proposto pela Iniciativa Liberal no seu programa eleitoral e que “deve ser implementado na Região Autónoma”.

Entre outras medidas apresentadas, a Iniciativa Liberal quer “garantir, igualmente, o acesso a medicamentos e a dispositivos médicos, com comparticipação a 100% para todos aqueles que não os possam pagar, sobretudo os mais idosos”.