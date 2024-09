A Representação Parlamentar da Iniciativa Liberal, através do seu deputado único na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Nuno Morna, apresentou um projeto de resolução que propõe a substituição da atual disciplina de Cidadania e Desenvolvimento pela nova disciplina de Cultura Geral, Atualidade e Literacia Financeira. A proposta surge com o intuito de equipar os estudantes com uma formação mais abrangente e prática, preparando-os para os desafios do mundo moderno.

“A cultura geral permite aos estudantes adquirir um conhecimento diversificado, promovendo uma compreensão holística do mundo. A inclusão das atualidades no currículo escolar ajudará os alunos a manterem-se informados sobre os eventos contemporâneos, enquanto a literacia financeira lhes dará ferramentas essenciais para gerir com sucesso as suas finanças pessoais”, afirma Nuno Morna, Deputado Único da Iniciativa Liberal na ALRAM.

A proposta destaca a importância de uma educação que não apenas forme cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, mas que também os prepare para serem participantes ativos numa sociedade globalizada e num mercado de trabalho em constante mudança.

“A integração destas três áreas-chave reflete uma resposta às necessidades de uma sociedade que exige cada vez mais competências práticas e conhecimento atualizado”, sustenta o partido, através de um comunicado enviado à redação.