IL Machico pede “medidas urgentes” para a recuperação do Forte São João Baptista

António Nóbrega, da Iniciativa Liberal de Machico, em comunicado, pede “medidas urgentes” para as obras de recuperação do Forte São João Baptista em Machico.

O liberal aponta que o atraso nas obras de recuperação do histórico Forte São João Baptista em Machico “está a suscitar grande preocupação”.

A Iniciativa Liberal Machico constata que “a obra se encontra novamente comprometida, desta vez com desculpa da negociação, para o alargamento do prazo da concessão. A tal facto soma-se uma série de adiamentos registados desde 2018, data da concessão, o que está a gerar, grande descontentamento entre a população local e demais partes interessadas”, expresas.

António Nóbrega sublinha que “a lentidão no processo de recuperação do forte, previsto para adaptação de um hotel, somada à falta de clareza e comunicação por parte dos responsáveis, gera um clima de desconfiança e incerteza quanto ao futuro do local”, pelo que propõe “a revisão criteriosa da concessão em vigor e indemnizar o concessionário, com a despesa já efectuada, que estima-se em 500 mil euros”.

Mais acrescenta o liberal que é necessário “futuramente garantir a efetiva e célere recuperação daquele património, construir estruturas leves e simples, a fim de torná-lo visitável”, recomendando “a rescisão da atual concessão e a implementação de um novo modelo de gestão, pautado por princípios de transparência, eficiência e respeito pelo património histórico”.

“É fundamental que as autoridades competentes tomem as medidas necessárias para solucionar este impasse o mais breve possível. O Forte representa um marco fundamental para a identidade cultural de Machico, e sua preservação deve ser prioritária”, remata.