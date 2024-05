Nuno Morna, candidato da Iniciativa Liberal Madeira, diz que é “importante valorizar os professores e ajudá-los a sentirem-se inspirados e apoiados”, referindo que sem a adoção de mudanças dificilmente esse sentimento satisfatório se irá concretizar.

“Sem mudanças, sem adaptações, qualquer sistema educacional rapidamente se torna obsoleto e desligado das necessidades dos alunos e da comunidade que serve. A mudança é sempre difícil e ao mesmo tempo desafiante. Todas as alterações são acompanhadas por uma necessidade sistemática de avaliação para que o processo de reforma seja viável e sustentável”, elabora.

“Reconhecemos os desafios enfrentados pelos professores e educadores, em particular aqueles que entraram na carreira antes de 2011 e que, injustamente, têm sido penalizados pela perda de tempo de serviço no primeiro escalão. Temos de encontrar uma forma para que todo o tempo de serviço dos professores seja contabilizado de forma justa e equitativa, em conformidade com o estatuto da carreira docente. É fundamental que não haja discriminação entre os professores/educadores com base na data de entrada na profissão.

A Iniciativa Liberal procurará valorizar e dignificar a profissão docente, reconhecendo o papel crucial dos professores/educadores na formação e desenvolvimento das crianças e jovens. Isso inclui a garantia de condições de trabalho adequadas, apoio contínuo à formação e atualização profissional e uma remuneração justa e adequada à importância da função.

A Iniciativa Liberal defende o diálogo construtivo entre todas as partes envolvidas, visando encontrar soluções justas e sustentáveis para as questões pendentes. Sabemos que a recuperação do tempo de serviço dos períodos de congelamento por parte dos professores e educadores da Região Autónoma da Madeira é positiva, no entanto, também têm agora de ser tidos em conta a questão dos docentes que foram ultrapassados por terem entrado na carreira antes de 2011.

Acreditamos que o respeito mútuo e a colaboração são fundamentais para o progresso educacional na Madeira. Comprometemo-nos a promover a equidade, assegurando que todos os professores sejam tratados com igualdade e justiça. Isso inclui a criação de políticas e práticas que reconheçam e valorizem a experiência e o profissionalismo de todos os educadores.

Mantemos o compromisso com a excelência educativa na Madeira, garantindo que os professores tenham as condições necessárias para desempenhar o seu trabalho de forma eficaz e inspiradora.

Defenderemos sempre uma educação de qualidade, apoiada na exigência e na excelência”, aponta, por fim.