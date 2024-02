IL esteve no Cais do Funchal “à procura do ferry prometido pelo PS”

A candidatura Iniciativa Liberal à Assembleia da República esteve esta quarta-feira no Cais do Funchal, numa ação de campanha que teve como tema as ligações marítimas de passageiros entre a Madeira e o espaço continental português.

Os liberais acusam o PS, apontando o dedo Paulo Cafôfo, António Costa e Pedro Nuno Santos, de não ter concretizado a promessa de uma ligação marítima regular entre o arquipélago e o continente.

Leia na íntegra a nota da candidatura da IL ‘Madeira a Crescer’



“Um dia depois da visita de Pedro Nuno Santos à Região Autónoma da Madeira a Candidatura da Iniciativa Liberal esteve hoje no Cais do Funchal, onde realizou uma ação de campanha com o objetivo de alertar os madeirenses para as promessas que serão feitas até ao próximo dia 10 de março.