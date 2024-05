A Iniciativa Liberal (IL) na Madeira considera que os madeirenses têm todo o direito de ser atendidos dentro de tempos expetáveis e que o tempo máximo de espera tem de ser garantido. Numa iniciativa de campanha eleitoral realizada esta manhã na rua dr. Fernão de Ornelas, Nuno Morna adiantou que quando o tempo máximo de espera é ultrapassado, é preciso recorrer a toda a capacidade instalada de maneira a que os cuidados sejam prestados a quem deles precisam.

Nuno Morna, que dedicou esta iniciativa a abordar questões de Saúde, disse que se o público não consegue atingir estes objetivos, então a assistência deverá passar para o privado. A IL defende parcerias com o privado, as quais visam suprir as necessidades que o setor público tem e que não consegue resolver. Admitindo que as listas de espera nunca vão acabar, Nuno Morna referiu que o que é preciso é diminuí-las e lembrou que a Saúde tem de estar sempre em primeiro lugar.

No entender de Nuno Morna, a política do Governo Regional falhou porque não utiliza a capacidade instalada. “Se o fizesse, podíamos, numa primeira fase, só estabilizar o número de atos médicos que são necessários cumprir e, numa segunda fase, fazer com que eles fossem, progressivamente, diminuindo, de maneira a que não houvesse tanta gente em lista de espera e eternamente”. disse, garantindo mesmo conhecer casos, até dentro da família, de pessoas à espera de uma operação ao nariz. “O que não faz sentido”, defendeu.