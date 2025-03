Para Gonçalo Camelo, da Iniciativa Liberal, o mais expectável é o PSD ser o partido mais votado no domingo e, nesse sentido, o cabeça de lista da candidatura da IL afirmou hoje aos jornalistas o seguinte: “Esse desfecho é eventualmente o mais previsível, o PSD ser mais votado e o partido que, no fundo, terá o direito de formar governo”, admitiu o candidato da IL que contou hoje com a presença do eurodeputado João Cotrim de Figueiredo.

Gonçalo Camelo disse estar disponível para “viabilizar um governo de centro-direita que esteja disponível para acolher as propostas, algumas das propostas essenciais [da IL] no programa de governo e depois no Orçamento da região”. Já João Cotrim de Figueiredo realçou o “trabalho de campanha” da candidatura da IL.

Para o eurodeputado, a IL “vai crescer e tem uma boa hipótese de eleger um segundo deputado” para a ALRAM.