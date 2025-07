IL defende urgênca na revisão do PDM de Santa Cruz

A Iniciativa Liberal (IL) diz haver um “atraso incompreensível na revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Santa Cruz”, um instrumento que considera “vital para o ordenamento do território, o desenvolvimento urbano e a resposta estruturada aos desafios da habitação, da mobilidade e da sustentabilidade no concelho”.

Em comunicado, a IL afirma que “apesar de sucessivos anúncios e promessas, o executivo municipal continua sem apresentar um plano concreto que permita resolver os bloqueios à construção, à reabilitação urbana e ao investimento em zonas críticas do concelho, como o Caniço, Gaula, Santa Cruz e Santo da Serra”.

Sublinham os liberais que “a ausência de um novo PDM está a penalizar gravemente famílias, investidores e jovens que procuram construir a sua vida no concelho. Com regras desatualizadas, incoerência urbanística e falta de transparência no licenciamento, Santa Cruz está a ser travada no seu potencial de desenvolvimento equilibrado”.

“A política de planeamento urbano em Santa Cruz é um exemplo claro de paralisia estratégica. Um concelho com esta dimensão e desafios não pode continuar a operar sem um plano moderno, adaptado à realidade atual e às necessidades do futuro”, afirma João Côrte Fernandes, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Santa Cruz, citado no documento.

A Iniciativa Liberal defende que “a revisão do PDM seja tornada pública, sujeita a discussão participada e finalizada com urgência. É fundamental que Santa Cruz tenha um plano que promova crescimento ordenado, respeite o ambiente, garanta habitação acessível e assegure regras claras para quem quer investir e viver com dignidade”.

“Não podemos aceitar mais adiamentos nem mais decisões improvisadas. A cidade e as freguesias precisam de regras justas, eficazes e transparentes. A revisão do PDM é um teste à seriedade da governação local – e até agora, Santa Cruz tem sido reprovada”, conclui o candidato liberal.