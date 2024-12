O Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira alerta para a necessidade urgente de reavaliar e redistribuir as verbas inscritas no PIDDAR 2025 para investimentos no concelho de Machico.

Após análise do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional (PIDDAR) para o ano de 2025, a Iniciativa Liberal-Madeira diz considerar “preocupante o investimento de apenas 11.783.526 euros que Machico irá receber, representando uma ínfima parcela de 1,1% do investimento total do PIDDAR”.

“Este valor é alarmantemente baixo, considerando que a população de Machico corresponde a aproximadamente 7,82% da população total da Região Autónoma da Madeira”, aponta o partido, num comunicado enviado às redações. “Esta disparidade demonstra que o investimento per capita em Machico está significativamente aquém do desejado, resultando numa clara subvalorização do concelho. Se o investimento fosse proporcional à população, Machico deveria receber cerca de 86.673.355 euros, o que evidencia uma diferença marcante e inaceitável.”

Além disso, “é importante destacar que o peso das receitas no orçamento da região torna essa alocação de apenas 1,1% ainda mais reduzida. Machico contribui de forma significativa para as receitas da Região Autónoma da Madeira, especialmente através da Zona Franca Industrial da Madeira e do Porto do Caniçal, ambos localizados no seu território. O investimento no concelho deveria refletir esta significativa contribuição económica.”, refere António Nóbrega, do Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira.

Outro ponto que a IL considera relevante é que alguns investimentos já estavam referidos no PIDDAR 2024, “o qual foi aprovado tardiamente devido à queda do executivo regional no início deste ano. Esses investimentos não foram executados e transitaram para o PIDDAR 2025. Com a reprovação do orçamento de 2025 e respectivo PIDDAR 2025, espera-se que na reprogramação dos investimentos seja garantida uma distribuição mais justa e equitativa”.

“Para a IL Madeira esta situação é particularmente grave, pois reflete uma discriminação e injustiça com Machico, um concelho que, como qualquer outro, merece ser tratado de forma justa e proporcional. A alocação de apenas 1,1% do total do investimento do PIDDAR subestima a importância e as necessidades de Machico, deixando a sua população em desvantagem”, pode ler-se.

“Esta análise sublinha a necessidade urgente de reavaliar e redistribuir os investimentos para garantir uma alocação mais justa e equitativa que reflita verdadeiramente o peso populacional e económico de Machico na Ilha da Madeira. Muitas obras prometidas pelo Governo Regional da Madeira, infelizmente, ficarão no papel.”, conclui António Nóbrega.