IL admite viabilizar o Programa “abstendo-se ou saindo da sala” na hora da votação

O deputado único da Iniciativa Liberal Nuno Morna admitiu hoje viabilizar o Programa do Governo, na votação prevista acontecer para amanhã.

Aos jornalistas, no final de uma reunião com representantes do Governo e do PSD, Nuno Morna admitiu que amanhã poderá “abster-se ou sair da sala” na hora da votação do Programa.

O sentido de voto da Iniciativa Liberal visa evitar que uma eventual rejeição do Programa leve a maioria a encetar um “processo de vitimização”, a pensar em eventuais eleições antecipadas.

Antes de Nuno Morna, a maioria esteve reunida com os representantes do CDS - José Manuel Rodrigues e Sara Madalena - e agora está reunida com a deputada do PAN, Mónica Freitas.