A empresa anunciou, já este ano, o recurso a advogados do privado para representação jurídica num processo que decorre no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal. A opção é justificada com a complexidade de um caso de contratação pública.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca apelos à liberdade em dia de susto para Corina. Cerca de 200 pessoas vestiram-se a rigor para protesto no centro do Funchal na véspera da tomada de posse de Nicolás Maduro. Ruas de Caracas com militares e civis armados. A líder da oposição reapareceu num comício em Chacao, foi detida e libertada pouco depois. Tensão alastra a todo o país.

Saiba ainda que buscas por homem desaparecido foram retomadas e suspensas no Faial e que PSP deteve em Santo António estrangeiro que estava ilegal.

Preços dos combustíveis ‘normalizados’ em 2024 é outro assunto de relevo nesta edição que destaca uma ponte pedonal que promete ser nova atração na Ponta do Pargo.

Saiba também que Ricardo Tecedeiro será substituído na PJ e não perca o poadcast com Gabi R. a revelar ambição. Jovem intérprete anuncia objetivos no mundo da música em evento do Jornal e da rádio JM FM.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!