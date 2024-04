“Igualdade de Género e Educação para a Cidadania” é o título da mesa temática que o Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa) vai realizar no próximo dia 19 de abril, no âmbito da linha de investigação de Desenvolvimento Comunitário.

A moderação do evento, agendada para as 14h30, na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, vai estar a cargo de Maria João Cardona, do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) e investigadora colaboradora do CIE-UMa.

Pelas 14h40, Liliana Rodrigues, responsável pela linha de investigação de Desenvolvimento Comunitário do CIE-UMa e Diretora de curso de Mestrado em Desenvolvimento Comunitário fará um enquadramento da temática ao nível europeu.

Às 15h10, Marta Uva, do IPSantarém, irá proferir a conferência que dá o título à mesa temática “Igualdade de Género e Educação para a Cidadania”.

No seguimento deste evento será ainda apresentada a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias da Universidade da Madeira, por Fernando Correia, representante desta comissão. Teremos também a apresentação dos projetos “Rede de Bibliotecas Escolares da Educação Préescolar e do 1.º Ciclo”, por António Pimenta e Ana Vieira, e “ESA – Educação para a Sexualidade e os Afetos”, por Paula Lage e Fernanda Loureiro. Estes projetos estão inseridos nas atividades promovidas pela SRE - Direção Regional da Educação da Região Autónoma da Madeira.

Esta mesa temática oferece uma oportunidade valiosa para trazer a debate questões cruciais relacionadas com a igualdade de género e educação para a cidadania, reunindo uma plateia composta por académicos, profissionais e estudantes na área de educação.

Confira o programa: