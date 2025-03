O homem de 65 anos que estava internado no Serviço de Neurologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça foi ontem transferido para o Lar da Bela Vista, no Funchal, numa operação realizada pela Segurança Social da Madeira e pelo SESARAM.

Recorde-se que o JM noticiou na sua edição impressa de ontem que o SESARAM estava a ser acusado de pressionar uma família madeirense a encontrar uma solução para este doente que ocupava uma cama hospitalar há cinco meses.

As acusações vieram da afilhada e cunhada do utente; Sandra Mendonça. Enquanto o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (RAM) alertava para o elevado número de altas problemáticas, a Segurança Social esclarecia ao JM que apenas aguardava por uma vaga para internamento especializado numa unidade ERPI para tratar do caso.

Segundo informações cedidas ao JM pela família, o paciente foi bem tratado durante o internamento do dia de ontem e, durante a manhã, foram informados de que seria transferido para uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), onde ficará em regime de internamento.

Curiosamente, a transferência aconteceu no mesmo dia em que o caso foi tornado público, gerando impacto na estrutura da Saúde Regional e comentários de algumas figuras políticas. Para já, o caso parece estar resolvido, com o internamento do paciente – que se encontra totalmente dependente – no Lar da Bela Vista.