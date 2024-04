O hotel madeirense “Quinta da Serra – Bio Hotel” afirmou, hoje, ser o primeiro hotel no país a implementar o Protocolo Digital para a Sustentabilidade, o que lhe vai permitir apagar a sua pegada ambiental digital.

Conforme informa uma nota enviada à redação, o protocolo em causa, realizado com a empresa madeirense Madalia World, garante a esta unidade hoteleira mais um galardão, a que se aliarão ações concretas em prol do ambiente na Madeira.

Com este objetivo em mente, este hotel iniciou em abril a contabilização da sua pegada digital ambiental no sentido de a apagar, através de atividades de peso equivalente, mormente ações de reflorestação, mapeamento e conservação de ecossistemas subaquáticos e programas de literacia ambiental e social.

Aponte-se que, com base numa avaliação feita através do tracking do site do Hotel Quinta da Serra, app ou infraestrutura digital da empresa é possível apurar qual o valor estimado da sua pegada digital mensal, sendo medida em Unidades de Impacto.

Segundo explana a mesma nota, “o Hotel Quinta da Serra poderá aplicar os “tokens de impacto” que vai começar a acumular nos diversos projetos existentes de impacto ambiental”.

De acordo Raúl Gonçalves, diretor daquela unidade hoteleira, “o Hotel Quinta da Serra - Bio Hotel tem, na sua génese, incorporada a relevância que o ambiente tem, quer para a sua atividade estritamente hoteleira, como um enorme fator diferenciador e agregador de valor, mas também no impacto local que pode ter, e que terá, por sua vez, impacto a nível regional e nacional, na compensação da sua pegada carbónica”.

“Com o auxílio de Madalia.World foi possível a implementação desta forma de concretizarmos o offset da nossa pegada digital, dando continuidade ao nosso pioneirismo, fruto da visão da Administração e da Direção, que se empenham diariamente para a concretização desta atitude consciente e responsável”, aditou.

Ainda sobre este inovador passo, o responsável referiu que os prémios foram surgindo naturalmente.

“Nós não obtemos os galardões porque trabalhamos para os obter, mas sim porque eles existem e vêm, de alguma forma, premiar o trabalho desenvolvido. Este é apenas mais um passo naquela que consideramos ser a direção certa”, afirmou.

Realce-se que o Protocolo Digital para a Sustentabilidade, que conta com a orientação do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza da Madeira, permitirá, numa primeira fase, a reabilitação de 1 hectare de área florestal que incluirá a plantação de 200 árvores para abater a pegada de carbono total de MADALIA e das empresas subscritoras do Protocolo. A este hectare, localizado na zona do Palheiro Ferreiro, seguir-se-ão outros não apenas naquele local, assim como projetos de mapeamento e conservação subaquáticos e, igualmente, projetos de literacia/edução ambiental.