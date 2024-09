A freguesia do Curral das Freiras fará, este fim de semana, uma homenagem a São Rafael padreiro dos Motards.

A animação entender-se-á hoje das 12h00 às 01h00, contando com a atuação do conjunto ‘Banda Fixe’, entre as 21h00 e as 00h00 e, amanhã, entre as 11h00 e as 20h00, com a missa e bênção dos capacetes, às 11h00, e a animação de Marcelo Camacho, entre as 13h00 e as 17h00.

A festa, organizada pelos Amigos de São Rafael, acontece pelo sexto ano consecutivo e conta com a colaboração da Junta de Freguesia e do Município de Câmara de Lobos, entre outras entidades pública e privadas.

A Junta de Freguesia do Curral das Freiras, liderada por Manuel Salustino, releva o facto de esta iniciativa este ano ganhar “maior dimensão em relação a sua importância social e cultural pelo facto da freguesia passar por um momento difícil de recuperação fase aos incêndios”.