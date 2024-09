Bom dia e bom domingo!

- No Dia Mundial do Coração, pelas 10h00, na Praça do Povo, Funchal, os serviços de Cardiologia e de Medicina Física e Reabilitação do SESARAM, promovem uma caminhada “Pelo Coração”.

- Entre as 10h00 e as 17h00, na Praça Central do MadeiraShopping, continuam as atividades relacionadas com a comemoração do Dia Internacional da Consciencialização Sobre Perdas e Desperdício Alimentar. Os visitantes podem degustar as iguarias confecionadas no local.

- Pelas 17h00, no Centro Cultural John dos Passos, assista à performance ‘Misplacing’.

- Às 18h00, no Teatro Baltazar Dias, Ensemble Milontan apresenta um concerto dedicado ao Tango Nuevo.

- Na Praça de Santana, às 18h00, está em cena a peça ‘Diz’ de Sofia Nóbrega.