Um jovem de 19 anos, suspeito de ser o autor do atropelamento de uma criança de 9 anos, ocorrido no domingo, na Amadora, tendo-se posto em fuga, foi já identificado e constituído arguido, informou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP explica que, na segunda-feira, pelas 17:00, “procedeu à identificação e constituição de arguido de um homem de 19 anos, por ser suspeito da prática dos crimes de ofensas à integridade física e condução sem habilitação legal”.

Contactada pela Lusa, fonte do Cometlis explicou que o jovem “não foi detido”.

Face à “gravidade, censurabilidade e alarme social provocados pelo atropelamento cometido sobre uma criança de 9 anos”, a PSP adiantou terem sido de imediato realizadas diligências para a recolha de elementos de prova e identificação do autor do crime.

“Além dos testemunhos recolhidos, procedeu-se à apreensão do motociclo e de outros elementos com valor probatório que serão cruciais à atribuição de responsabilidade pelo crime cometido”, pode ler-se na nota.

De acordo com a PSP, uma vez que há “prova suficiente da prática dos crimes em investigação”, e sem prejuízo das diligências em curso, em coordenação estreita com o Ministério Público da Amadora, “procedeu-se à constituição do suspeito como arguido e sua sujeição a termo de identidade e residência”.

Uma criança de 9 anos foi atropelada, no domingo à tarde, por uma mota no bairro do Casal da Mira, na Amadora, tendo o condutor fugido do local sem prestar auxílio. A criança foi assistida no local e transportada em “estado grave” para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.