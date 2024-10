Bom dia e bom fim de semana!

- Das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), mais um encontro do Café Memória da Madeira, com o tema ‘A Saúde Mental nos dias que correm’, com Isabel Fragoeiro.

- No Jardim Suspenso, piso 3 do Forum Madeira, inaugura às 11h00 o Parque Focinhos.

- Pelas 12h00, no Pingo Doce Super Anadia, acontece a divulgação das causas vencedoras do Programa Bairro Feliz e a entrega de donativos.

- A segunda loja Opticenter na Região é inaugurada às 14h00, no Caminho de S. Martinho, nº17 B, Edifício Pérola de São Martinho, Bloco C, Funchal.

- Na Ponta do Sol, no auditório do Centro Cultural John dos Passos, às 21h00, integrado no Festival Avesso, o espetáculo ‘Não consigo ser corrupto’, pela Associação Cultural 4Litro.

- Às 21h30, em Machico, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição recebe um concerto do Festival Internacional de Órgão da Madeira, com o organista Juan de La Rubia que apresenta ‘O Livro de Venegas de Henestrosa e a improvisação num órgão histórico’.

- Catarina e António Raminhos apresentam, às 21h30, o projeto ‘Não prometemos para mais ninguém’, no auditório do Centro de Congressos da Madeira.

- Este fim de semana, o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo (C.A.S.A.) promove uma recolha de bens alimentares nos supermercados Pingo Doce.