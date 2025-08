Bom dia!

- O Rali Madeira já está na estrada, arranca a partir das 9h00 da cidade do Funchal. Ao longo do dia os carros vão acelerar nas zonas leste e norte. A competição conta com 96 duplas e pode ficar atualizado de todas as novidades nas plataformas do Jornal e da radio 88.8 FM. Veja o rali em segurança e respeite as regras.

- No concelho da Calheta, o Festival das Artes. Na Ponta do Pargo, há teatro às 18h00 e 19h30 pela OITO com apresentação de “A Cidade”. No Estreito da Calheta às 21h30 “LaAura” e a partir das 23h00 atuação do DJ’s LIVE ACT.

- Arranca às 19h00, em São Roque, no Montado da Esperança, a Festa da Alegria, com muita animação e comes e bebes.

- Às 20h00, no Museu Cidade do Açúcar, atua o projeto “Mandoisland”.

- Começa às 20h00, nos Lameiros, a novena em louvor a Nossa Senhora da Saúde.

- Em Machico, a Semana Gastronómica abre portas à animação às 20h00 com o Grupo de Folclore de Machico. Miro Freitas atua às 23h15.

- Pelas 21h30, no anfiteatro da Casa da Cultura Santa Cruz / Quinta do Revoredo, decorre o Festival SANTACURTAS. O evento é de entrada livre.

- Nas Festas de Verão do Porto Santo, às 22h00, no Largo das Palmeiras, atua o grupo akoustic junkies.