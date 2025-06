A esquadra da PSP da Ponta do Sol promoveu, hoje, uma ação de sensibilização dirigida às crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo da Escola Básica da Lombada. A iniciativa, dinamizada pelo agente principal Agostinho Campanário e pela agente Matilde Rodrigues, decorreu pelas 14h30 e teve como base o conto “A Pulseira das Conchas”, pertencente à coleção pedagógica e preventiva “Eu Faço Como Diz o Falcão”.

O 5.º volume desta coleção centra-se nos cuidados que as crianças devem adotar durante a época balnear, com especial destaque para a segurança nas praias. A história transmite mensagens importantes sobre comportamentos de autoproteção, como não se afastar dos pais, evitar o contacto com desconhecidos, procurar o nadador-salvador em caso de necessidade, usar roupa com cores vivas e saber o que fazer se se perderem.

Durante a sessão, foi também apresentado o projeto “Estou Aqui”, que oferece pulseiras identificativas às crianças. Os alunos mostraram-se atentos e interessados, levantando questões sobre o funcionamento da pulseira e os passos necessários para a obter. A PSP explicou que os pais podem solicitar a pulseira através do site oficial da polícia, preenchendo um formulário com os dados da criança.

Numa nota enviada à comunicação social, a diretora da escola, Rosa Luísa Gaspar, enfatizou que a mensagem final deixada pelos agentes “foi clara e reconfortante”: “Se tiveres algum problema e vires um polícia, não te esqueças que podes sempre contar com a sua ajuda.”

Esta ação faz parte de uma estratégia mais ampla da PSP que visa promover a cultura de segurança, o civismo e a cidadania junto das comunidades escolares, contribuindo para uma infância mais segura, informada e participativa.