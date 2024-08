O fogo no Pico do Gato queima numa zona inacessível aos bombeiros e, por isso, o meios aéreos entraram em ação. O helicóptero está a fazer descargas sucessivas, porque está a carregar a água no Cabeço da Lanha, a escassos minutos do ponto que está a arder, ao contrário do aviões que precisam de ir ao Porto Santo abastecer-se.

O helicóptero acaba de se juntar aos Canadair no Pico do Gato e está a proceder a várias descargas sobre o fogo.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Os Canadair estão na Madeira ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e chegaram esta manhã, mas a primeira ação foi realizada já depois das 17h00.

O presidente do Governo Regional está no Pico do Arieiro a acompanhar as operações e, após a demorada espera do aviões, que causou alguma impaciência, o seu semblante melhorou substancialmente assim que os meios aéreos começaram a operar.

Em declarações aos jornalistas, Miguel Albuquerque disse que os aviões são uma forma “eficaz” de agir sobre a cordilheira central, porque transportam sete mil litros de água, quando o helicóptero apenas consegue carregar mil litros. “Parece pouca água, mas são sete mil litros e vê-se logo o efeito”, mencionou. Albuquerque recordou também que os aviões não podem atuar sobre zonas urbanas, por causa do que representa a massa de água caída de uma única vez. Por outro lado, o chefe do Governo Regional rejeitou que tivesse havido alguma pressão de Lisboa para que os meios aéreos viessem para a Madeira, defendendo, pelo contrário, que tem havido comunicações com a República, como sucedeu “ainda ontem com o primeiro-ministro em exercício Paulo Rangel”, disse.

Relativamente à polémica sobre o desmentido da notícia de ontem da vinda dos Canadair, o que veio a ser confirmado horas mais tarde, Albuquerque respondeu que o governo só comunica do “após as coisas estarem confirmadas”.

Quanto à questão dos aviões estarem a ir ao Aeroporto do Porto Santo em vez de usarem o da Madeira, afirmou que os pilotos não estão habilitados para operar no Aeroporto da Madeira, dadas as contingências da infraestrutura, e por isso a alternativa é a ilha vizinha. Entretanto, o fogo no Pico do Gato parece estar bem mais contido, depois da intervenção dos aviões, mas sobretudo o helicóptero, que tem feito descargas cirúrgicas sobre o fogo.