Hélder Gomes, que foi exonerado do cargo de Chefe de Gabinete da Autarquia da Ribeira Brava, mostra-se preparado para enfrentar novas batalhas políticas no futuro próximo.

Isso mesmo demonstra em mensagem que tornou pública há instantes e que reproduzimos na íntegra:

“Chego ao fim deste ciclo com sentimento de missão cumprida. Servir a Ribeira Brava não foi apenas uma função, mas sim um compromisso de corpo e alma, uma missão que abracei com unhas e dentes, sempre com o mesmo propósito: fazer o melhor por esta terra e por quem nela vive.

Iniciei este ciclo num momento político conturbado para a Ribeira Brava. Optei por ficar do lado que, porventura, era politicamente menos confortável, mas fi-lo em nome de um projeto e de pessoas em quem acreditei. Não me arrependo, e os resultados estão à vista. Foram oito anos de muitas realizações em prol desta terra.

Durante este percurso, enfrentei desafios, superei dificuldades e, acima de tudo, nunca deixei de procurar soluções para melhorar a vida das pessoas. Trabalhei de forma incansável, com lealdade e espírito de serviço, acreditando sempre que é possível construir um concelho mais desenvolvido, mais justo e mais próspero para todos.

O verdadeiro reconhecimento não está numa placa na parede ou num título pomposo, mas na certeza de que cada decisão foi tomada com honestidade e um profundo sentido de missão. O que realmente importa é o impacto positivo que deixamos na vida das pessoas, nos sorrisos que despertámos, nas mudanças que fizemos, e no futuro da nossa terra.

Agora, é seguir em frente, de cabeça erguida e consciência tranquila, com a certeza que fiz o meu melhor e que estou pronto para continuar a trabalhar pelo bem da nossa terra.

O futuro pertence àqueles que nunca desistem.

Com respeito e gratidão.”