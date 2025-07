A JSD Madeira deu início a um novo ciclo de participação e dinamismo político com a realização do I Conselho Regional, que teve lugar na passada sexta-feira, no Hotel Dom Pedro, em Machico. O encontro ficou marcado pela tomada de posse das estruturas autónomas da organização juvenil, num momento simbólico que reuniu jovens militantes de toda a Região.

Este Conselho Regional assinalou não só a renovação das lideranças das estruturas autónomas da JSD Madeira, mas também a afirmação da sua missão como força ativa na definição de políticas públicas com impacto direto na juventude madeirense. A nova direção colocou no centro da sua agenda três prioridades fundamentais: habitação jovem, acesso ao mundo do trabalho e saúde mental.

A estrutura defende a criação de políticas públicas que promovam habitação acessível, incentivem o emprego e o empreendedorismo juvenil, e reforcem os apoios à saúde mental, com enfoque na prevenção e na proximidade dos serviços. “Temos de olhar nos olhos dos outros, estudar e agir com missão e certeza. Podemos não concordar sempre, mas partilhamos os mesmos objetivos. A diversidade cria valor”, destacou o presidente da JSD Madeira, Bruno Melim,acrescentando que o debate político deve ser encarado de forma natural e descomplexada.

A liderança regional sublinhou ainda o compromisso da JSD com a organização interna e com o trabalho coordenado entre concelhias e estruturas locais. “É essencial que o nosso trabalho seja complementar, que se articule de forma eficaz e que contribua para fazer a diferença nos territórios”, afirmou.

O encontro serviu também para lançar o plano político para os próximos meses, que incluirá as eleições dos Órgãos Locais das Concelhias da JSD na Região, a tradicional Festa do Chão da Lagoa e a Semana da Juventude.

Foi ainda reforçada a importância da mobilização da juventude para as eleições autárquicas, com uma estratégia focada na capacitação e envolvimento dos jovens em projetos locais. “Acreditamos nos jovens como agentes de mudança. Queremos vê-los a assumir responsabilidades políticas nos seus concelhos”, referiu Bruno Melim.

“O evento decorreu num ambiente de grande entusiasmo e participação, reafirmando a JSD Madeira como uma voz ativa e comprometida com a construção de uma Região mais justa, moderna e inclusiva”, destaca o partido, num comunicado enviado à redação.