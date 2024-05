Na véspera do arranque da campanha, Carlos Pereira, deputado do PS à Assembleia da República, usou as redes sociais para fazer alguns apontamentos sobre as eleições regionais assente, segundo ele, na observação dos “sinais de pré-campanha e intervenções dos cabeças de lista”.

O deputado socialista começa por defender que “em democracia os líderes devem estar sujeitos ao escrutínio de forma natural, mas sobretudo devem saber respeitar os princípios e valores da instituição que o elegeu! Querer prolongar o seu legado por avareza ou necessidade nunca dá bons resultados . Perde a instituição e degrada a credibilidade”.

Na opinião de Carlos Pereira, “quando um partido de poder concorre para ser segundo revela a fragilidade do seu projecto e, sobretudo , a incapacidade de mobilizar os eleitores”.

“Perde, por isso, a legitimidade de reclamar o poder! Há contextos onde a vitória é a única alternativa exigível”, afirma.

O socialista pensa também que “a história política já demonstrou que a arrogância vazia de argumentos nunca é positiva . Uma liderança humilde e competente atrai e motiva, minimizando desconfortos ou divisões e, sobretudo, facilitando acordos e diálogos!”

“Um bom projecto político inclui um programa credível , uma liderança confiável e um ambiente coeso e estimulante onde todos sentem fazer parte e são convocados”, conclui.