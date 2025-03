Está aprazado para abrir no próximo mês de agosto a mais recente aposta do Grupo Vila Baleira no Porto Santo.

O Legency Ithos resulta de um investimento na ordem do 10 milhões de euros, criando 28 novos quartos e perspetivando-se que afete 42 recursos humanos a infraestrutura.

Construído no espaço onde funcionava a unidade de talassoterapia, junto ao Hotel Vila Baleira, com uma transfiguração na ordem dos 85%, a unidade será direcionada para um determinado nicho, de luxo, aliando a componente de saúde e bem estar a esse conceito terapêutico, a partir de três grandes pilares naturais da ilha dourada: água, areia e argilas. Gonçalo Teixeira, administrador do grupo diz que a nova unidade está já integrada num todo de rebrading, reforçando “o ADN da casa mãe, Ferpinta” que o grupo quer agora bem presente nesta sua aposta, cada vez mais reforçada, no turismo.

Gonçalo Teixeira fala em “valores familiares, em que as pessoas estão em primeiro lugar e serão o pilar deste investimento”.

Ou seja, “queremos dar tempo às pessoas, esse bem de luxo que escasseia, e pretendemos que quando entrem nos nossos hotéis possam parar para estar com a família e se conectar com os espaços diferenciados que oferecemos”.

Por seu turno, Bruno Martins, o diretor geral relevou a oferta de luxo, que “será a essência do novo Legency Ithos”, reforçando as mais valias dos serviços proporcionados na saúde e bem estar. Mas também na oferta gastronómica, “num deslumbrante restaurante vista mar”. Bruno Martins relevou ainda a componente especializada da equipa que vai estar à disposição dos hóspedes”.

Quanto ao balanço do ano passado, Gonçalo Teixeira, partilhou que o crescimento em relação a 2023 foi de 12%, um pouco aquém das expetativas, mas reconheceu se tratar de uma estimativa com uma base métrica algo ambiciosa.