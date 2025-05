O Grupo PortoBay voltou a brilhar nos Travelers’ Choice Awards Best of the Best, atribuídos anualmente pela plataforma global TripAdvisor, ao conquistar um total de 14 distinções. O destaque vai para o hotel The Cliff Bay, no Funchal, que foi eleito o melhor hotel de Portugal, alcançando ainda o 6.º lugar entre os melhores da Europa e o 25.º lugar a nível mundial.

Estes prémios reconhecem apenas 1% dos hotéis listados na plataforma TripAdvisor, tendo por base milhões de avaliações e opiniões reais de viajantes de todo o mundo. O The Cliff Bay, unidade emblemática do grupo PortoBay, é o único hotel português a figurar nas prestigiadas listas dos melhores da Europa e do mundo. Recentemente renovado, este cinco estrelas distingue-se pela sua localização privilegiada, com acesso direto ao mar, e pela excelência gastronómica do restaurante com duas estrelas Michelin.

Além do The Cliff Bay, outros quatro hotéis do grupo foram distinguidos na categoria Best of the Best:

PortoBay Flores (Porto)

Les Suites at The Cliff Bay (Funchal)

The Residence (Funchal)

L’Hotel PortoBay São Paulo (Brasil)

Estas unidades foram reconhecidas em diferentes categorias, incluindo Top Hotels, Luxury e Small & Boutique, tanto a nível nacional como internacional.

Para além destas distinções, todos os hotéis do Grupo PortoBay foram reconhecidos na categoria Travelers’ Choice, que destaca aproximadamente 10% das unidades hoteleiras presentes na plataforma. Entre os distinguidos estão hotéis localizados em Portugal continental, Madeira e Brasil, como o PortoBay Liberdade (Lisboa), PortoBay Falésia (Algarve), PortoBay Rio de Janeiro e PortoBay Búzios.

António Trindade, presidente e CEO do Grupo PortoBay, sublinha o orgulho nestas conquistas: “Olhamos para estas distinções com enorme orgulho uma vez que refletem diretamente a satisfação dos nossos hóspedes. Estes prémios resultam da compilação anual de milhares de testemunhos e classificações realizadas diretamente pelos próprios viajantes, por isso, surgir com todos os hotéis distinguidos numa plataforma tão ampla e global, é para nós uma enorme vitória. Reflete todo o esforço, dedicação e trabalho que temos vindo a desenvolver no grupo PortoBay”, assinala.