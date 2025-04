Grupo Pestana apoia expansão da Unidade de Alzheimer na Ribeira Brava

O Pestana Hotel Group e o Centro Social e Paroquial de São Bento vão selar, esta quarta-feira, dia 30 de abril, uma parceria com impacto profundo na vida de muitas pessoas: um protocolo de colaboração que vai permitir ampliar a capacidade da Unidade de Alzheimer da instituição.

Leia a nota de imprensa do Pestana Hotel Group:

“A assinatura decorre nas instalações do Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava, e marca mais um passo firme na estratégia de responsabilidade social do Pestana Hotel Group, integrada no programa Planet Guest. Este apoio, estimado em mais de 1 milhão de euros, inclui a aquisição do imóvel para a nova ala, projetos técnicos e execução completa da obra.

A cerimónia conta com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, da Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, do Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo António Nascimento, do Presidente do Centro Social e Paroquial de S. Bento, Padre Bernardino Trindade, e de Dionísio Pestana, Presidente do Pestana Hotel Group.

“Apoiar este projeto é, para mim, uma forma de retribuir e de investir em algo que é fundamental: o cuidado com a vida e a dignidade das pessoas. Acredito que todos nós temos uma responsabilidade para com a comunidade em que nascemos e vivemos. A Ribeira Brava é a terra onde os meus pais nasceram, pelo que, assim, exprimo gratidão e presto-lhes a minha homenagem.”, afirma Dionísio Pestana.

Este gesto solidário soma-se a outras iniciativas que o Pestana Hotel Group tem promovido no âmbito do exercício da sua responsabilidade social na Região Autónoma da Madeira, sendo, nos últimos anos, as mais relevantes, o apoio para a aquisição dos iniciais 60 hectares de faixa corta-fogo nas serras do Funchal (após o incêndio de 2016 que assolou a capital) e a doação de 20 ventiladores ao SESARAM (quando da pandemia de COVID-19).”