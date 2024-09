O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, repudiou, em comunicado, as declarações proferidas pelo dirigente do Sindicato Nacional de Proteção Civil, no fórum ‘E depois do Incêndio’, que decorreu ontem no Funchal.

“Uma vez mais o dirigente deste sindicato, profere declarações falsas, com o principal objetivo de gerar ruido informativo”, refere a tutela, que reitera que “no decurso dos incêndios de 14 a 24 de agosto na Madeira, felizmente, não houve habitações consumidas, não tivemos vítimas a lamentar, nem houve registos de destruição de infraestruturas essenciais. Infelizmente os incêndios que ocorreram nas regiões norte e centro do país, recentemente, tiveram consequências devastadoras e irreparáveis.”

”Nos incêndios que ocorreram em Portugal Continental, temos a lamentar a perda de vidas humanas, e sobre esse assunto não vemos o mesmo sindicato a organizar encontros nacionais para debater e refletir o que falhou no combate aos incêndios. Apelamos à responsabilidade de todos os intervenientes, sindicatos e demais profissionais de veicularem dados com base na verdade, conhecimento e objetividade”, acrescenta a mesma nota.

Na Madeira, o Serviço Regional Regional opera e gera os meios disponíveis “com muito rigor, conhecimento, transparência e pragmatismo, assente numa estratégia definida pelo governo regional.”

“Diariamente, temos a preocupação de implementar medidas protetoras da população e de incentivo aos bombeiros, por isso já no próximo dia 01 de outubro, o governo regional vai apresentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, a proposta de decreto legislativo que define o novo modelo de financiamento às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários, através do qual será possível melhorar as condições salariais de trabalho dos bombeiros”, diz ainda a Secretaria, frisando que esta é a postura que adotada na Região Autónoma da Madeira e que a “distingue do resto país”.