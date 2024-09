Responsável mantém posição de que o secretário regional da Proteção Civil, Pedro Ramos, deveria ter-se demitido.

Trezentos bombeiros das corporações profissionais, de acordo com o secretário-geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil, não são suficientes para um combate a incêndios de grandes dimensões, como o que deflagrou em agosto na Região, valendo-se do documento que tem sobre o pessoal afeto às associações e baseado nas contas do SRPC, “é pouco” mesmo com acrescento de voluntários.

“Não se pode confundir voluntariado com bombeiros voluntários”, observou nesta linha, mantendo que “350 bombeiros profissionais das associações humanitárias é insuficiente”.

“É evidente que nos preocupa. (...) é do conhecimento público que houve falhas graves”, argumentou Costa Velho, lembrando, a propósito, o documento emitido na altura a pedir a demissão de Pedro Ramos, secretário regional da Proteção Civil.

Mantém a mesma posição sobre este caso e esclarece que é hora de refletir em termos de mecanismos preventivos, o que pode ser feito.

Sobre os meios aéreos, é igualmente claro: “Não correspondem, minimamente, às necessidades” da Região e entende que pelo menos três seria o ideal, mas também lembra que é preciso ter onde abastecer.

Decorre, nesta tarde de sábado, o fórum “E Depois do Incêndio...” no hotel Orquídea, no Funchal.