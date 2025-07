O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, manifestou, em comunicado “o mais profundo pesar pelo falecimento de José António Camacho, figura histórica da Autonomia insular madeirense”.

O executivo recorda que José António Camacho integrou a lista para a Assembleia Constituinte de 1975, tendo sido, em conjunto com António Castro Varela, Emanuel Rodrigues, José Carlos Rodrigues e Maria Élia Brito Câmara, dos primeiros deputados eleitos pelo PSD Madeira, além de ser sido Secretário Regional do Planeamento, Finanças e Comércio no I Governo Regional da Madeira empossado a 1 de outubro de 1976.

O Governo Regional endereça à famílias “os mais respeitosos votos de pesar”, sublinhando a “gratidão para com os relevantes serviços prestados por José António Camacho à sua terra e ao povo madeirense”.