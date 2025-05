Foram as seguintes as conclusões do Conselho do Governo, desta quinta-feira, 8 de maio:

- Louvar publicamente o técnico madeirense, Marco Paulo Pereira Vasconcelos, por conquistar uma medalha de ouro, uma medalha de prata e duas medalhas de bronze, ao serviço da Seleção Brasileira de Badminton, nos Jogos Pan Americanos Lima 2025.

- Nomear, para representar a Região Autónoma da Madeira no Conselho Geral da Comissão de Normalização Contabilística (CNC), a licenciada Tânia Macedo de Oliveira Camacho Fernandes, diretora do Departamento de Coordenação da Implementação da Entidade Contabilística Região e Análise de Riscos (DECR), da Direção Regional do Orçamento e Tesouro, na qualidade de membro efetivo.

- Autorizar a alienação, pela “MPE - Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S.A.”, do prédio urbano, composto por terreno destinado a construção, designado por lote n.º 45 do Parque Empresarial da Ribeira Brava, situado em Monte Gordo e Boa Morte, freguesia e concelho da Ribeira Brava, com a área de 800 m2 e com o valor patrimonial de 39.390,75€.